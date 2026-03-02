SalveRosa: produção da Netlix debate abuso parental

Por: Bernardo Caporalli*

A relação conturbada entre uma influenciadora adolescente e a mãe está no centro da narrativa do filme nacional Salve Rosa, que vem liderando o ranking de produções mais assistidas do Brasil na Netflix. A obra chama a atenção para temas importantes no cenário atual, entre eles a superexposição infantil nas redes sociais, monetização da rotina e relações parentais abusivas.

No filme, Rosa é uma adolescente de 13 anos que possui milhões de seguidores na internet. Seu perfil é administrado pelos pais, que lucram com esse tipo de entretenimento. Depois de desmaiar na escola, a menina descobre alterações preocupantes em seus exames médicos e, a partir disso, mergulha em um mistério sobre seu passado, suspeitando ter sido manipulada pelos pais a vida toda. A situação explode mesmo quando duas amigas criam a hashtag #SalveRosa para denunciar o que elas acreditam ser um caso de abuso.

A protagonista Rosa é interpretada por Klara Castanho, atriz que já integrou produções como a série Bom Dia, Verônica (2020), De Volta aos 15 (2022) e o longa-metragem Tudo por um Popstar (2018). Já a personagem Dora é vivida pela atriz e cineasta Karine Teles, conhecida por atuações em filmes como Bacurau (2019), Madame Satã (2002) e Que Horas Ela Volta? (2015).

Durante uma entrevista para a Veja Rio, a diretora Susanna Lira explicou sua motivação para o filme."O roteiro do filme nos convida a duvidar do aparente sucesso e do enriquecimento rápido de crianças e adolescentes nas redes. Por trás das luzes, likes e contratos publicitários, existe uma lógica de exploração muitas vezes disfarçada de oportunidade", refletiu ela.

Apesar de não ter sido inspirado em um caso específico, o filme, inevitavelmente, lembra o episódio que veio à tona em 2020 com Isabel Peres. Aos 5 anos, a influenciadora iniciou seu canal no youtube “Bel para meninas” , o qual ela ensinava penteados para o seu público. Com o tempo, sua fama foi crescendo e internautas passaram a questionar conteúdos que submetiam a criança a situações desconfortáveis. O caso repercutiu nacionalmente com a hashtag #salvebelparameninas.

Salve Rosa tem um foco psicológico, com cenas que geram sentimentos de dúvida e tensão, focando na relação entre duas gerações. O objetivo da trama é denunciar um padrão de criação parental atual que coloca a criança como um produto e os pais como vendedores, que por trás da transmissão de uma vida perfeita, submetem seus filhos a atividades degradantes.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite