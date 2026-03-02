Actor Awards 2026: "Pecadores" vence prêmio principal

A 32ª edição do Actor Awards, premiação do sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), foi realizada neste domingo (1º/3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Considerado um dos principais termômetros para o Oscar, o evento consagrou o filme Pecadores como o grande vencedor da noite.

O longa levou o prêmio de melhor elenco em filme, principal categoria da cerimônia, e também garantiu a estatueta de melhor ator para Michael B. Jordan. O ator foi reconhecido por sua atuação dupla como os irmãos Smoke e Stack no thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler.

Ao anunciar o vencedor, a atriz Viola Davis se emocionou e o vídeo logo se tornou um viral nas redes sociais. No palco, Jordan afirmou que não esperava conquistar o prêmio. “Eu não esperava por isso de forma alguma”, disse, ao agradecer a premiação e relembrar o início de sua trajetória na carreira.

Além do reconhecimento individual, Jordan voltou ao palco ao lado do elenco para receber o troféu coletivo. É a segunda vez que o ator vence na categoria de melhor elenco no Actor Awards, a anterior foi em 2019, com Pantera Negra, também dirigido por Coogler.

A vitória de Pecadores altera o cenário da temporada de premiações. Até então, Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, vinha acumulando conquistas em eventos como o Globo de Ouro, o Producers Guild Awards, o BAFTA e o Directors Guild Awards. Apesar de liderar em indicações, o longa levou apenas um troféu no Actor Awards: melhor ator coadjuvante para Sean Penn, que não compareceu à cerimônia.

Com o resultado, a disputa pelo Oscar ganha novo fôlego. Historicamente, as escolhas do sindicato dos atores costumam ter peso relevante na definição dos vencedores da Academia, já que a categoria representa a maior parte dos votantes.

Entre os demais premiados da noite, Jessie Buckley venceu como melhor atriz por Hamnet. Amy Madigan foi reconhecida como melhor atriz coadjuvante por A Hora do Mal. Visivelmente surpresa, ela fez um discurso descontraído ao receber o prêmio.

Na televisão, The Studio venceu como melhor série de comédia, enquanto The Pitt levou o prêmio de melhor série de drama. Entre as categorias individuais, foram premiados Keri Russell (A Diplomata), Seth Rogen (The Studio), Michelle Williams (Dying for Sex), Owen Cooper (Adolescence) e Noah Wyle (The Pitt).

Antes da cerimônia principal, Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 2 recebeu o prêmio de melhor elenco de dublês em filme.

A noite também foi marcada por homenagens. Harrison Ford recebeu o SAG-AFTRA Life Achievement Award pelo conjunto da carreira. Em discurso, o ator de 83 anos agradeceu o reconhecimento e afirmou sentir-se “um cara de sorte” por seguir trabalhando na profissão.

Já Catherine O’Hara foi premiada postumamente como melhor atriz em série de comédia por sua atuação em The Studio. A estatueta foi recebida por Seth Rogen, cocriador da produção, que destacou o talento e a generosidade da atriz.

A cerimônia foi conduzida por Kristen Bell e evitou discursos políticos. O presidente do SAG-AFTRA, Sean Astin, fez uma breve menção à paz em seus comentários iniciais.

O filme brasileiro O agente secreto, que disputa o Oscar, não foi indicado ao Actor Awards. Neste ano, apenas produções em língua inglesa concorreram na premiação do sindicato.