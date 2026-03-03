Arte e identidade marcam a nova mostra de Jeff Alan em Brasília

A exposição do artista pernambucano chega nesta terça-feira (3/03) a Caixa Cultural e conta com mais de quarenta obras - (crédito: Arnaldo Sete)





A Caixa Cultural Brasília recebe, a partir desta terça-feira (3), a exposição Comigo Ninguém Pode, do artista visual pernambucano Jeff Alan. A mostra apresenta 50 obras, sendo 22 inéditas, que exploram temas como memória, identidade e pertencimento por meio de cores vibrantes e personagens inspirados no cotidiano do artista. A exposição tem entrada gratuita e segue em cartaz até 31 de maio.

A abertura acontece no salão principal do espaço cultural, com a presença do artista e do curador Bruno Albertim. Além da visitação, a programação inclui duas visitas guiadas e uma oficina ministrada por Jeff Alan, ampliando o contato do público com os processos criativos e conceituais da mostra. O projeto também conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição por QR code e intérprete de Libras na abertura.

Com curadoria do antropólogo Bruno Albertim, a exposição já passou por unidades da CAIXA Cultural em cidades como Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Fortaleza, e reuniu mais de 110 mil visitantes. Após a temporada em Brasília, a mostra segue em circulação nacional com novas etapas previstas em Curitiba e Belém.





Serviço

Exposição Comigo ninguém pode

A partir desta terça-feira (03/3) até dia 31 de maio. Visitações de terça à domingo, das 9h às 17h. Na Caixa Cultural Brasília. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.



