"Dia nefasto": Márcia Sensitiva crava hoje como o pior do ano

O pior dia do ano existe? Segundo Márcia Sensitiva, sim — e é esta terça-feira, 3 de março. De acordo com a astróloga, a combinação entre eclipse lunar, Lua de Sangue e o chamado Portal 3/3 expõe falhas sistêmicas e vulnerabilidades sociais, especialmente na área da saúde, conforme relatado no podcast de Tati Pilão.

Segundo Márcia, o eclipse lunar em Virgem, em coincidência com a Lua Cheia, interfere diretamente nas ações e decisões tomadas ao longo do dia. Em sua análise, o fenômeno representa um momento de ápice coletivo.

“Em 3 de março de 2026, no eclipse lunar, é o eclipse total em Virgem. Pode ser o pico da purgação coletiva. É o momento em que o mundo será confrontado com falhas sistêmicas, vulnerabilidades sociais e desajustes principalmente na saúde”, afirmou.

A sensitiva orientou que as pessoas evitem decisões importantes, permaneçam em oração e adotem uma postura mais reservada. Serviços públicos também podem apresentar instabilidade. “É um dia nefasto”, destacou.

Márcia reforçou os avisos sobre a data: “Dia desfavorável para todos os signos. Nesta Lua Cheia em Virgem acontece também um eclipse lunar, que pode trazer desconforto físico, distrações e insônia, além de irritabilidade e maior psiquismo.”

