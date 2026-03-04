João Lucas, marido de Sasha, volta a responder ataques sobre sexualidade: "Machista" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





João Lucas, marido de Sasha Meneghel, voltou a rebater os comentários sobre sua sexualidade na web nesta terça-feira (3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ser associado, para mim, a características femininas não é uma ofensa de forma alguma, mas revela a sociedade machista em que a gente vive, desabafou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O que eu quero propor é que a gente fique atento e pare de dar audiência para esse tipo de conteúdo que promove discursos que objetificam a mulher e demonizam a independência feminina, refletiu.

João Lucas reforçou o objetivo de comentar o assunto constantemente em seu perfil nas redes sociais. Eu usei desses ataques e dessa associação da minha pessoa para falar sobre algo que é muito mais relevante do que eu ser atacado dessa forma, disse.

O post João Lucas, marido de Sasha, volta a responder ataques sobre sexualidade: Machista foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.