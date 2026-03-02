Monica Iozzi passa uma semana internada após quadro de afasia





A atriz e apresentadora Monica Iozzi, de 44 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2 de março, para contar que precisou ser internada após apresentar um quadro de afasia. Em um vídeo publicado para os seguidores, ela explicou que ficou hospitalizada por uma semana, mas garantiu que já está recuperada e pronta para voltar para casa.

De acordo com a artista, o atendimento começou no Hospital Israelita Albert Einstein e, posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde permaneceu sob observação médica. Monica relatou que a alteração na fala foi provocada por uma reação adversa a um medicamento, o que afetou temporariamente sua capacidade de comunicação. Apesar do susto, ela destacou que o quadro é passageiro e que sua evolução foi positiva.

Visivelmente emocionada no vídeo, a apresentadora descreveu a experiência como algo inesperado e assustador. Segundo ela, o corpo simplesmente não reagia como deveria, o que tornou a situação ainda mais angustiante. Ainda assim, fez questão de tranquilizar o público, reforçando que está bem e que recebeu alta médica.

Por causa do problema de saúde, Monica precisou cancelar sua participação no quadro Lip Sync do Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck. Ela lamentou a ausência e explicou que um vídeo recente em que aparece cortando o cabelo havia sido gravado antes da internação, em uma tentativa de manter o bom humor e levar leveza ao público.

Nos comentários da publicação, diversas personalidades deixaram mensagens de apoio. Entre elas estavam Joaquim Lopes, Monica Martelli, Gloria Pires e Karine Teles, que desejaram uma recuperação rápida e completa à colega.

