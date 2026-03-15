Amy Madigan vence a categoria de Melhor atriz coadjuvante no Oscar 2026

Após vencer o Critics Choice e Actors Awards, Amy Madigan finaliza a temporada levando a estatueta do Oscar de Melhor atriz coadjuvante para casa. A atriz foi reconhecida pelo papel em A Hora do Mal, filme de terror de Zach Cregger.
Madigan já era uma das favoritas para a vitória e disputava a categoria com Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor. A indicação na premiação foi a segunda de Amy Madigan. A atriz concorreu a Melhor atriz coadjuvante em 1995, pelo longa Duas vezes na Vida, dirigido por Bud Yorkin.