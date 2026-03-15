CINEMA

Amy Madigan vence a categoria de Melhor atriz coadjuvante no Oscar 2026

A atriz interpreta Gladys Lilly no filme A Hora do Mal, do diretor Zach Cregger

Amy Madigan vence Oscar de Melhor atriz coadjuvante - (crédito: Getty Images via AFP)
 Após vencer o Critics Choice e Actors Awards, Amy Madigan finaliza a temporada levando a estatueta do Oscar de Melhor atriz coadjuvante para casa. A atriz foi reconhecida pelo papel em A Hora do Mal, filme de terror de Zach Cregger.

Madigan já era uma das favoritas para a vitória e disputava a categoria com Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor. A indicação na premiação foi a segunda de Amy Madigan. A atriz concorreu a Melhor atriz coadjuvante em 1995, pelo longa Duas vezes na Vida, dirigido por Bud Yorkin.

 

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 15/03/2026 20:21 / atualizado em 15/03/2026 20:23
