



Eliana abriu o coração sobre alguns costumes que adotou durante o seu casamento com Adriano Ricco. A apresentadora da Globo, que vive a união com o diretor de TV desde 2015, confessou que, eventualmente, eles dormem em quartos separados.

Em entrevista ao jornal O Globo, a comandante do programa Em Família, que fez a revelação em 2024, durante o Saia Justa, do GNT, explicou novamente acerca do assunto, e atribuiu o hábito em virtude do seu quadro de menopausa.

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"Todo casal deve se permitir criar as próprias regras e dinâmicas. Isso faz parte da construção e manutenção da vida a dois. Comentei no ‘Saia Justa’ que, de vez em quando, quando eu ou ele queremos descansar sem interrupções, dormimos separados", explicou Eliana.

"Não acontece sempre. Mas foi um caminho que encontramos nos dias em que meu sono está muito leve, o que tem acontecido com mais frequência como efeito da menopausa", detalhou a apresentadora.

O texto Eliana revela hábito incomum no casamento causado pela menopausa foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.