Jessie Buckley vence categoria de Melhor atriz no Oscar 2026

Sem surpresas, Jessie Buckley conquista a estatueta de Melhor atriz no Oscar 2026. Com uma temporada excepcional, Jesse venceu as categorias de atuação no Globo de Ouro, no Actors Awards, no Critics Choice Awards e no BAFTA, ganhando todos os principais prêmios da temporada por sua performance tocante em Hamnet, longa dirigido por Chloe Zhao.

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O longa de Chloe Zhao narra a inspiração por trás de Hamlet, obra marcante da carreira de William Shakespeare e Jesse interpreta Agnes, esposa do dramaturgo. Hamnet foi indicado a outras sete categorias na premiação, contando com Melhor filme, Melhor roteiro adaptado, Melhor direção, Melhor trilha sonora original e Melhor elenco.

Jessie Buckley disputava a categoria com Renate Reinsve, Rose Byrne, Kate Hudson e Emma Stone. Apesar da concorrência ser recheada de grandes atrizes, Jessie foi a favorita para a estatueta desde o início da temporada.