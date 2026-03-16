Alinne Moraes é confirmada como vilã de próxima novela da Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)





Alinne Moraes teve seu retorno às telinhas da Globo confirmadíssimo em um novo trabalho. A atriz, foi escalada para Por Você, próxima novela das sete da emissora, que substituirá Coração Acelerado no segundo semestre.

Segundo informações do jornal O Globo, a artista interpretará a antagonista Vanessa, uma médica que é dona do hospital onde trabalha a protagonista da narrativa, Isabela, que deve ser vivida por Sheron Menezzes.

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Além dela, o ator Osmar Prado estava em negociações para integrar no elenco, mas as conversas não fluíram. Em tempo, Alinne Moraes viveu a Jânia de Guerreiros do Sol (2025), trama do Globoplay,, e fez o maior sucesso com a personagem LGBTQIA+.

Na TV, Alinne Moraes não possui um papel nos folhetins desde Um Lugar ao Sol (2021). Por Você é criada e escrita pelos estreantes Dino Cantelli e Juliana Peres, sob direção de André Câmara, e foi anunciada no lugar de Próxima Página, de Juan Jullian, que foi engavetada.

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