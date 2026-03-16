



Jojo Todynho usou as redes sociais na noite do último sábado (14/3), e se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com o policial Thiago Gonçalves.

"Não diz respeito a ninguém"

Através do Instagram, a campeã da A Fazenda 12 detalhou: "Minha vida particular não diz respeito a ninguém. Foi-se o tempo que eu usava as redes sociais para fazer palco, para falar da minha vida pessoal ou para responder as mulas por aí", iniciou.

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Minha vida com o Thiago não diz respeito a ninguém. Eu não tenho que vir me pronunciar aqui sobre nada, mas vim aqui quebrar narrativas mentirosas que vocês estão criando, especulando coisas, falando que o Thiago fez coisas, falando que eu fiz coisas, que não existem, que são mentiras. Presta atenção, porque destrói a vida das pessoas por invenção de mentiras, disparou Jojo Todynho, que ainda comentou sobre a possibilidade de reatar com o policial.

Todos os casais têm problemas e nós temos os nossos. Se vamos nos acertar ou não, está na mão de Deus, não cabe a nenhum de vocês, pontuou. Então, cuidem da vida de vocês, que é bem melhor, respeitem a família dele, respeitem a minha família. Eu vi vocês falando que estou com problema até com a mãe dele, gente, a minha sogra é maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho, bom fim de semana para vocês, concluiu Jojo.

O texto Jojo Todynho comenta rumores após fim de namoro com policial: Não diz respeito a ninguém foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.