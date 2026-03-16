



Karina Lucco, mãe de Lucas Lucco, usou as redes sociais neste último domingo (15/3), e surpreendeu seus seguidores ao falar sobre o seu diagnóstico de alopecia areata.

Através do Instagram, a influenciadora fitness, que tem usado lenço desde que sofreu as quedas de partes do cabelo, compartilhou um vídeo mostrando sua cabeça, e revelou que o seu filho chorou ao vê-la desta forma.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Meu filho chorou"

"Meu filho chorou com esse vídeo", contou a mãe de Lucas Lucco. "Às vezes, me permito ficar triste e chorar, mas não deixo a tristeza tomar conta de mim e me paralisar", desabafou Karina.

A matriarca, por sua vez, detalhou o diagnóstico da doença: "Estou passando por um quadro de alopecia areata, uma condição autoimune em que o próprio sistema imunológico ataca os folículos capilares, causando a queda de cabelo", afirmou. "Estou em tratamento e sendo acompanhada por especialistas. Mais de sete meses atrás, eu estava no salão e o cabeleireiro visualizou a primeira falha, formato arredondado e liso. Sigo em frente e me cuidando como sempre, fazendo as coisas que eu gosto", garantiu.

A mãe de Lucas Lucco acrescentou, ainda, que não havia casos de diagnósticos na família. "Alguns fatores podem estar envolvidos, como predisposição genética, estresse físico ou emocional, alterações no sistema imunológico e alguns gatilhos inflamatórios", pontuou.

O texto Mãe de Lucas Lucco expõe diagnóstico de doença autoimune e comove web: Meu filho chorou foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.