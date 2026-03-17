Atriz revela uso de prótese em cenas de nudez para filme

A decisão teve como objetivo garantir mais conforto e segurança no set - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A atriz Amanda Seyfried surpreendeu ao comentar detalhes curiosos dos bastidores de seu novo trabalho no cinema. Durante a divulgação de O Testamento de Ann Lee, a artista contou que recorreu a um recurso pouco comum para gravar sequências de nudez, chamando atenção pela sinceridade ao abordar o tema.

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Segundo a atriz, a produção exigia cenas mais intensas e, por isso, ela optou por utilizar uma prótese específica durante as filmagens. A decisão, de acordo com ela, teve como objetivo garantir mais conforto e segurança no set, mesmo em momentos que exigiam maior exposição física.

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"Esse filme precisava ser gráfico, então eu usei uma prótese de ânus", declarou a atriz durante uma entrevista ao programa de rádio britânico ‘The Scott Mills Breakfast Show’. A famosa destacou ainda que foi uma experiência "legal" e "empolgante".

A história do longa é inspirada na trajetória de Ann Lee, líder religiosa que ficou conhecida por defender ideias ligadas à igualdade social e de gênero. Dentro desse contexto, algumas cenas foram planejadas para transmitir maior impacto visual, o que acabou influenciando diretamente nas escolhas técnicas adotadas pela equipe e pelo elenco.

A atriz também comentou que, apesar da exigência das gravações, se sentiu confiante e à vontade durante o processo. O relato evidencia como produções atuais têm buscado alternativas para equilibrar autenticidade nas cenas e bem-estar dos atores, especialmente em sequências mais delicadas.

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"Eu estava grávida e nua, mas não nua de verdade. No fim do filme, fico em pé na frente de um prédio usando apenas um tapa-sexo. Me senti tão livre", afirmou Seyfried. "Não dá para ver meu ânus na cena, mas eu juro que é uma prótese de ânus", completou.