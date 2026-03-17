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Gilson anuncia nova turnê nacional e internacional com parada em Brasília

A Gilsons Tour 2026 chega a 30 cidades do Brasil. O show em Brasília será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães

Gilsons voltam a Brasília - (crédito: Divulgação)
Gilsons voltam a Brasília - (crédito: Divulgação)

A banda Gilsons anunciou a nova turnê internacional. A turnê chega ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães no dia 4 de junho, a partir das 21h30. Os ingressos podem ser adquiridos na Barbearia Elvis e no restaurante Koni, a partir de R$69.

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José Gil, Francisco Gil e João Gil compõem a banda e celebram o novo disco do grupo Eu vejo luz em maior produção do que vejo a escuridão e também sucessos do grupo como Varias queixas, Love love e Devagarinho e mistura os estilos que caracterizam os Gilson MPB, pop e samba.

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Desde a fundação do grupo, em 2018, Os Gilsons se apresentaram em países como Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Para a Gilsons Tour 2026, eles passam por 30 cidades brasileiras e destinos internacionais como Dinamarca, Alemanha, Espanha, França, Nova Zelândia, Austrália e Portugal.

Serviço

Gilsons Tour 2026

No dia 4 de junho, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a partir das 21h30. Entrada a partir de R$ 69 na Barbearia Elvis do Taguatinga Shopping, Df Plaza e no restaurante Koni da 209 sul e da 101 sudoeste. Classificação indicativa: 14 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/03/2026 14:37
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