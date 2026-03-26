



Simone Mendes recentemente comemorou 13 anos de casamento com o empresário Kaká Diniz, com quem possui dois filhos, Henry, de 11, e Zaya, de 5. A cantora sertaneja abriu o coração sobre a relação que possui com o amado, e construída no decorrer desse período.

Em entrevista ao portal Gshow, ela enalteceu a cumplicidade do companheiro: "O Kaká é muito parceiro, presente, e essas demonstrações de carinho são sempre especiais. Após tantos anos, ainda conseguir se surpreender é lindo, mantém acesa a paixão e a admiração de um pelo outro", contou.

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Simone Mendes enalteceu, ainda, que a relação deles se solidificou com o passar do tempo. "O amor amadurece, cresce e se fortalece. A gente já passou por muita coisa junto e isso só fez a nossa relação ficar mais sólida, com mais respeito e cumplicidade", disse.

Sobre o segredo para a longevidade da relação, a irmã de Simaria refletiu: "Acho que é a cumplicidade, muita conversa e Deus. Quando você tem isso dentro de casa, tudo flui melhor. A gente se respeita, se ama, se apoia e caminha junto. Conversamos sobre tudo! A base de qualquer relacionamento é o diálogo", pontuou.

O texto Simone Mendes revela segredo para casamento de 13 anos com Kaká Diniz foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.