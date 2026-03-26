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Simone Mendes revela segredo para casamento de 13 anos com Kaká Diniz

Cantora fala sobre amadurecimento do amor ao longo dos anos

Simone Mendes revela segredo para casamento de 13 anos com Kaká Diniz - (crédito: Reprodução/Instagram )
Simone Mendes revela segredo para casamento de 13 anos com Kaká Diniz - (crédito: Reprodução/Instagram )

Simone Mendes recentemente comemorou 13 anos de casamento com o empresário Kaká Diniz, com quem possui dois filhos, Henry, de 11, e Zaya, de 5. A cantora sertaneja abriu o coração sobre a relação que possui com o amado, e construída no decorrer desse período.

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Em entrevista ao portal Gshow, ela enalteceu a cumplicidade do companheiro: "O Kaká é muito parceiro, presente, e essas demonstrações de carinho são sempre especiais. Após tantos anos, ainda conseguir se surpreender é lindo, mantém acesa a paixão e a admiração de um pelo outro", contou.

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Simone Mendes enalteceu, ainda, que a relação deles se solidificou com o passar do tempo. "O amor amadurece, cresce e se fortalece. A gente já passou por muita coisa junto e isso só fez a nossa relação ficar mais sólida, com mais respeito e cumplicidade", disse.

Sobre o segredo para a longevidade da relação, a irmã de Simaria refletiu: "Acho que é a cumplicidade, muita conversa e Deus. Quando você tem isso dentro de casa, tudo flui melhor. A gente se respeita, se ama, se apoia e caminha junto. Conversamos sobre tudo! A base de qualquer relacionamento é o diálogo", pontuou.

O texto Simone Mendes revela segredo para casamento de 13 anos com Kaká Diniz foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 26/03/2026 09:50
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