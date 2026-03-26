'O Diabo Veste Prada 2': Anne Hathaway barrou modelos muito magras

A atriz Anne Hathaway interveio diretamente na produção de O Diabo Veste Prada 2 para evitar o uso de modelos esqueléticas e alarmantemente magras. A informação foi revelada por Meryl Streep em entrevista à Harpers Bazaar.

Segundo Streep, as duas participaram de um desfile durante a semana de moda de Milão, onde perceberam a questão. "Fiquei impressionada com o quão não apenas bonitas e jovens – todos parecem jovens para mim – mas alarmantemente magras as modelos estavam", afirmou.

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A atriz destacou que Hathaway reagiu imediatamente à situação. "Pensei que isso já tinha sido resolvido anos atrás. Annie também percebeu, e foi direto aos produtores, garantindo promessas de que as modelos no desfile que estávamos montando para o nosso filme não seriam tão esqueléticas! Ela é uma garota íntegra."

As gravações da sequência também chamaram atenção do público em Nova York, com fãs tentando acompanhar de perto o retorno das personagens. Streep relatou que a produção precisou reforçar a segurança. "Mesmo sabendo do impacto do primeiro filme duas décadas atrás, acho que nenhum de nós estava preparado para a avalanche de boa vontade e atenção que nos cercou", disse ela.

"Precisamos de barreiras policiais e controle de multidão. Ônibus de fãs apareceram, e paparazzi cercaram tudo e, em um caso, continuaram pulando na frente da câmera e da cena, entrando em conflito com a equipe. Annie manteve a calma, mas eu fiquei nervosa", concluiu.

Tudo sobre O Diabo Veste Prada 2

O enredo de O Diabo Veste Prada 2 ainda é mantido em segredo, mas a sequência deve acompanhar Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando os desafios da era digital e o declínio das revistas de moda. Ela entrará em conflito com Emily (Emily Blunt), sua antiga assistente, agora uma executiva de alto escalão de um grupo de luxo cujos investimentos publicitários Miranda precisa desesperadamente. Anne Hathaway também retorna ao universo da moda como Andy Sachs.

Além de Streep, Blunt e Hathaway, o elenco conta com Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley. Lady Gaga fará uma participação especial.

O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, faturando cerca de US$ 326 milhões em todo o mundo e rendendo a Streep um Globo de Ouro de melhor atriz em uma comédia, além de uma indicação ao Oscar. A estilista Patricia Field também foi indicada ao Oscar pelo figurino do filme.

A roteirista do filme original, Aline Brosh McKenna, assina o roteiro. O diretor David Frankel também retorna.