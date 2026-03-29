'Harry Potter: 2ª temporada já está em desenvolvimento, anuncia HBO

'Harry Potte'r: 2ª temporada já está em desenvolvimento, anuncia HBO - (crédito: Observatorio do Cinema)

A HBO já iniciou o desenvolvimento da 2ª temporada da série de Harry Potter. A informação foi confirmada pelo chefe da emissora, Casey Bloys, em entrevista ao The Times of London.

Nosso objetivo é não ter um grande intervalo, especialmente porque as crianças estão crescendo, afirmou Bloys. Não teremos temporadas anuais; a série é grande demais. Mas eles já estão escrevendo a segunda temporada. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A adaptação foi planejada para seguir de forma fiel os livros de J.K. Rowling, com cada temporada dedicada a uma das obras da saga.

A 1ª temporada vai adaptar Harry Potter e a Pedra Filosofal e estreia em 25 de dezembro de 2026 na HBO e HBO Max.

Tudo sobre a série de Harry Potter

A nova versão da HBO da adorada história de Harry Potter acompanhará o jovem enquanto ele descobre que é um bruxo, deixa sua família trouxa para trás e parte para estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo do caminho, ele faz amizade com Ron Weasley e Hermione Granger e luta contra Lord Voldemort.

Dominic McLaughlin será o Harry, Arabella Stanton estrelará como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

O extenso elenco é formado também por: Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch, Anton Lesser como Garrick Ollivander, John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Katherine Parkinson estrelará como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lúcio Malfoy, Leo Earley como Simas Finnigan, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown e Bertie Carvel como Cornélio Fudge. Bel Powley e Daniel Rigby interpretarão Petúnia e Válter Dursley.

Warwick Davis, que interpretou o Professor Filius Flitwick na franquia, reprisará seu papel. Além disso, Elijah Oshin estrela como Dean Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Sirine Saba como Professora Pomona Sprout, Richard Durden como Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey e Leigh Gill como Grampo.

Francesca Gardiner, que já ganhou Emmy por Succession, vai comandar a série de Harry Potter, enquanto Mark Mylod, de Game of Thrones, O Menu, e que também já trabalhou com Gardiner na série sobre a família Roy, vai dirigir vários episódios.

A controversa J.K. Rowling atuará na produção executiva da série, e ao que tudo indica, cada temporada da produção adaptará um dos livros da autora, sendo fiel ao material original.

O reboot de Harry Potter estreia em 25 de dezembro de 2026 na HBO Max. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes da franquia no mesmo streaming.

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