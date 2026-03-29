BBB 26: Irmã de Cowboy diz o que pensa sobre as brigas dele com Ana Paula - (crédito: Reprodução/Globo)

A irmã de Alberto Cowboy, do BBB 26, a turismóloga Ângela Pimentel, comentou sobre a rivalidade do brother com Ana Paula no reality global. Ela acredita em um "choque de visões" deles no programa.

"São dois perfis fortes e com posicionamentos diferentes, então o conflito é natural. Muitos desses atritos talvez ele nem esperasse no jogo e vêm mais de um choque de visões do que de algo pessoal, intensificado pela pressão do Big Brother Brasil", explicou em entrevista ao Gshow.

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Já a outra irmã do veterano, a empresária Andréia Pimentel, diz que está em um misto de querer que o irmão não seja eliminado neste domingo (29), com a vontade de "protegê-lo".

"É estranho, uma dualidade de querer que ele permaneça até o final e ao mesmo tempo, uma vontade de proteger, trazendo ele pra perto", confessou. Alberto Cowboy enfrentou um paredão com Jordana e Leandro Boneco. O resultado foi no início da tarde, na primeira parte do programa.

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