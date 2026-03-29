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Primeiro eliminado na luz do dia no BBB é Alberto Cowboy

"Modo turbo" do BBB 26 começou e mudou a dinâmica de eliminações da casa; confira

Alberto - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Alberto - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A eliminação do "Modo Turbo" deste domingo (29/3) no Big Brother Brasil 26 ocorreu pela primeira vez na história durante o dia. O escolhido pelo público para sair foi Alberto Cowboy. Alberto teve 67,95% dos votos para a eliminação. Leandro Boneco 28,74% e Jordana teve 3,31%.

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No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schimit fez um paralelo na história de Cowboy com a do personagem Woody, do filme Toy Story. No momento de deixar o programa, o eliminado declamou um pequeno poema e agradeceu a participação no programa.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 29/03/2026 15:18 / atualizado em 29/03/2026 15:27
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