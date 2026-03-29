Primeiro eliminado na luz do dia no BBB é Alberto Cowboy

A eliminação do "Modo Turbo" deste domingo (29/3) no Big Brother Brasil 26 ocorreu pela primeira vez na história durante o dia. O escolhido pelo público para sair foi Alberto Cowboy. Alberto teve 67,95% dos votos para a eliminação. Leandro Boneco 28,74% e Jordana teve 3,31%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schimit fez um paralelo na história de Cowboy com a do personagem Woody, do filme Toy Story. No momento de deixar o programa, o eliminado declamou um pequeno poema e agradeceu a participação no programa.

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