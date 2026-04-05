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TELEDRAMATURGIA

Alana Cabral abre o jogo sobre pressão e sucesso em Três Graças: "Rotina desafiadora"

Revelação do ano, atriz destaca aprendizado e responsabilidade em papel na trama

Alana Cabral abre o jogo sobre pressão e sucesso em Três Graças:
Alana Cabral abre o jogo sobre pressão e sucesso em Três Graças: "Rotina desafiadora" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Alana Cabral têm feito o maior sucesso como Joélly, um dos destaques de Três Graças. A atriz, que foi eleita a Revelação do Ano do Melhores do Ano, abriu o jogo sobre o peso e o desafio de viver um papel importante para a novela das nove da Globo.

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Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a jovem artista aponta que a experiência tem o sabor particular da estreia em um posto de enorme exposição. "É um momento muito especial para mim. Fazer uma novela das nove sempre foi um sonho enorme, então, desde os meus primeiros trabalhos na TV, vivo tudo isso com muita gratidão e também com muito senso de responsabilidade", disse.

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"Rotina desafiadora"

"A rotina é intensa, as cenas são desafiadoras, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade incrível de aprendizado. Eu sinto que estou crescendo muito como atriz nesse processo", declarou Alana Cabral. Ela, inclusive, afirmou que tenta manter a personagem atribuída à realidade que a inspirou.

"A Joélly não é só uma personagem de ficção, ela representa histórias que, infelizmente, existem na vida real. Então procuro sempre tratar cada cena com muita verdade e cuidado", explicou a atriz. "Eu me inspiro muito nas pessoas e nas histórias reais. Gosto muito de observar, ouvir, entender diferentes vivências. Acho que isso alimenta muito o meu trabalho como atriz, porque a gente acaba levando um pouco dessas referências para a construção dos personagens", pontuou a estrela de Três Graças.

 

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 05/04/2026 21:26
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