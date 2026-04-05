Paulo Vilhena abre o jogo sobre possibilidade de retornar às novelas após oito anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Paulo Vilhena abriu o jogo sobre seus trabalhos nas telinhas. O ator, que não é visto nas novelas desde que integrou o elenco de O Sétimo Guardião (2018), realizou uma participação na série Tremembé, da Amazon Prime, como Gugu Liberato (1960-2019).

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista destacou alguns pontos sobre a precisão de dedicação total a um trabalho da magnitude como de um folhetim. "Sou cria da televisão. A teledramaturgia brasileira é um produto incrível. Já vi gringos chegarem no estúdio e falarem: Como é que vocês fazem isso?. A gente gravando 50 cenas por dia, o que é mesmo impressionante", disse.

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Sem novos trabalhos, Paulo Vilhena provocou sobre um eventual retorno às novelas em breve. "Tenho muito orgulho de ter feito parte disso, e continuo fazendo. E, quem sabe, a gente não se vê na telinha novamente em breve?", indagou. O ator, inclusive, comentou que foi sondado para integrar o elenco da novela vertical Uma Babá Milionária, do Globoplay, mas recusou.

"Eu já tinha compromissos no período. Acho o formato interessante. Um novo jeito de contar histórias, mais direto, fragmentado. Talvez seja até uma porta de entrada para os mais jovens também assistirem o novelão tradicional", pontuou ele.