Caio Castro é cotado para papel de destaque em nova série do Globoplay - (crédito: Reprodução/ Instagram @caiocastro)





Caio Castro, que está longe das telinhas, está cotado para realizar o seu retorno à dramaturgia da Globo em breve.

Segundo informações do jornal O Globo, o ator está cotado para um papel de destaque na nova série do Globoplay, plataforma de streaming da emissora. A futura obra é baseada no livro Mansão Hedonê (2020), de Sue Hecker.

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A trama em questão, que ainda não teve um título definido, possui como protagonistas um policial federal que possui amantes e a dona de um clube privado onde associados podem realizar fantasias sexuais. Os caminhos dos dois se cruzam depois que ele passa a investigar uma sequência de crimes.

Maíra Motta assinará a redação final da série, que contará com a direção de Lipe Binder, sob produção da Glaz. Caio Castro, inclusive, está longe de trabalhos na dramaturgia desde a novela Todas as Flores (2022), também do Globoplay.

Atualmente, o galã foi recontratado pela emissora carioca para ser comentarista da temporada 2026 de Fórmula 1. Sua participação ocorre no programa Grid da Globo, exibido eventualmente às sextas-feiras, pouco antes do início de cada Grande Prêmio.

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