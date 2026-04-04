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Taylor Swift revela data e local de seu casamento com Travis Kelce, diz revista

Noivado foi anunciado em agosto de 2025 e as especulações sobre a data se estenderam até este sábado (4)

Entre os convidados, são esperadas grandes amigas da cantora, como Selena Gomez e Gigi Hadid - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Entre os convidados, são esperadas grandes amigas da cantora, como Selena Gomez e Gigi Hadid - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A cantora Taylor Swift foi capa da mais nova edição da revista norte-americana Harpers Bazaar, que divulgou novos detalhes sobre a organização do casamento da cantora com o jogador de futebol americano Travis Kelce.

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O noivado foi anunciado em agosto de 2025 e as especulações sobre a data se estenderam até este sábado (4). O número da sorte da cantora, 13, faz parte da data da cerimônia: segundo a revista, o dia 13 de junho deste ano foi o escolhido.

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Além do simbolismo, a data também se encaixa com a agenda de Kelce, que retorna a seus treinamentos para a NFL (liga de futebol americano) ao final de julho.

O local também foi revelado. De acordo com a revista Us Weekly, o resort de luxo em Rhode Island, Ocean House, foi o cenário eleito para a celebração. O local ficaria próximo à casa de veraneio de Swift.

A revista também conta que a artista teria pago uma quantia alta como sinal para garantir a data no resort de luxo. Entre os convidados, são esperadas grandes amigas da cantora, como Selena Gomez e Gigi Hadid.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 04/04/2026 20:09
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