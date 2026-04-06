Stênio Garcia fala pela 1ª vez sobre crise financeira e briga na Justiça





Stênio Garcia quebrou o silêncio pela primeira vez sobre a crise financeira que atualmente enfrenta, em que travou uma disputa na Justiça contra as filhas, Cássia e Gaya, frutos de seu casamento com a atriz Clarice Piovesan.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, o artista veterano detalhou a situação, em que atualmente vive com a esposa, Mari Saade, em uma casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que pertence à família dela. O casal, por sua vez, alega sobreviver somente com a aposentadoria dele, e com o auxílio dos familiares da atriz.

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"A aposentadoria não é nada praticamente. A minha profissão não rende muito", desabafou Stênio Garcia. Mari Saade, então, apontou que a generosidade de Garcia e a falta de uma reserva financeira contribuíram para o cenário atual.

"A gente tem que fazer um planejamento financeiro. Eu acho que o Stênio não fez isso. E ele falava: ‘eu adoro receber e dar meu salário’. Ele sempre ajudou a família toda. Qual é a culpa do Stênio? Ele achou que era imortal. E não é", explicou ela. Acerca da disputa na Justiça contra as filhas, Stênio afirmou não vê-las há anos. "Sempre fui o provedor. A gente sempre ajuda a família, as filhas principalmente", reforçou.

O texto Stênio Garcia fala pela primeira vez sobre crise financeira e briga na Justiça com filhas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.