Luciano Huck paga multa ambiental após ser alvo de execução judicial

O apresentador Luciano Huck quitou uma multa ambiental 14 anos após a condenação que determinou o pagamento da indenização por danos ao meio ambiente.

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Segundo informações obtidas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o valor de R$ 40 mil só foi pago após a fase de execução do processo judicial, iniciada anos depois da decisão que determinou a penalidade.

A ação teve início em 2010, quando o Ministério Público Federal (MPF) apontou a instalação de um cerco de boias no entorno da Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis, onde o apresentador possui residência. De acordo com o órgão, a estrutura foi colocada sem autorização dos órgãos competentes.

Na ocasião, a Justiça entendeu que o cercamento poderia restringir o acesso a uma área de uso comum do mar e determinou a retirada das boias, além do pagamento da indenização.

Apesar da decisão, registros do processo indicam que apenas em 2024 houve movimentação para cobrança do valor. Em junho daquele ano, foram expedidas intimações às partes, e, em agosto, o caso foi encerrado com baixa definitiva após a quitação da multa.