Festival Chefs do Brasis oferece diversidade ao público brasiliense

O Festival Chefs do Brasis começa nesta sexta-feira (17/4), em Brasília, marcando a abertura da segunda edição no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. Até domingo (19/4), o evento reunirá mais de 25 chefs de diferentes regiões do país em uma grande celebração da gastronomia brasileira.
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O festival mantém o formato da primeira edição, com a mesma quantidade de ilhas gastronômicas e uma curadoria que valoriza a diversidade de sabores e técnicas. O acesso é gratuito, e os pratos serão comercializados a preços acessíveis: R$ 25, R$ 35, R$ 45 e R$ 50.
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O Chefs do Brasis contará com ilhas temáticas, onde o público poderá experimentar pratos preparados exclusivamente para o evento, distribuídos entre diferentes categorias, como carnes e aves, massas e grãos, vegetais, pescados e sobremesas. A proposta é proporcionar uma verdadeira imersão na culinária nacional, além da oportunidade de acompanhar os chefs em ação.
Entre os chefs confirmados estão: Brenno Trindade, Danilo Felipe, Di Oliveira, Edson Leite, Fred, Jefferson Faustino, Jeniffer Aires, Jimmy Ogro, Jorge Santos, Luis Felipe, Marcão, Nay Branquinho, Paulo Rocha, Raquel Amaral, Rodrigo Massoni, Romário Santos, Solange Borges, Takeshi, Ticiane Werner e Vitor Hugo.
Para a chef anfitriã e idealizadora do festival, Di Oliveira, o evento reforça o papel de Brasília como um importante polo gastronômico. “Brasília é uma cidade com grande vocação para a gastronomia. O festival promove o encontro de diferentes culturas e trajetórias, criando um ambiente de troca entre profissionais e também uma experiência rica para o público”, destaca.
O público também poderá participar de podcasts e desfrutar da programação cultural animada pelo músico Karika, sambista da capital, e pela banda Sereníssima, com o melhor do pop rock brasiliense.
Serviço
Festival Chefs do Brasis – 2ª edição
De 17 a 19 de abril
Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha – Brasília
Pratos de R$ 25 a R$ 50
Entrada gratuita
Horários
Sexta-feira (17/4): 16h às 23h
Sábado (18/4): 12h às 23h
Domingo (19/4): 12h às 22h