Sobrinho de Michael Jackson defende filme do cantor de críticas - (crédito: Divulgação/IMDB)





Taj Jackson, sobrinho de Michael Jackson (1958-2009), usou as redes sociais e rasgou críticas contra os comentários negativos feitos ao filme Michael, cinebiografia do Rei do Pop.

Através do X (antigo Twitter), o filho de Tito, membro do Jackson 5, ironizou publicamente a mídia geral, afirmando que ela não pode mais "controlar a narrativa de quem Michael Jackson realmente era".

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"O público vai assistir a este filme e decidirá por si mesmo", escreveu o sobrinho de Michael Jackson. "Mal posso esperar para ver alguns críticos engolirem suas palavras", acrescentou.

Apesar do longa prometer inicialmente retratar a trajetória de Michael desde o Jackson 5 até o auge da carreira solo, veículos de peso apontam problemas estruturais, narrativa superficial e a ausência de temas centrais da vida do astro. No Rotten Tomatoes, o filme possui 27% de aprovação, e 38 pontos no Metacritic, indicando uma avaliação crítica negativa.

O texto Sobrinho de Michael Jackson defende filme do cantor de críticas negativas: Vão engolir foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.