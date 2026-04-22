Maxiane agradece Ana Paula por apelido na casa: "Eu fiz tanta publi!"





Logo após ser anunciada vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault protagonizou um momento inesperado ao reencontrar antigos adversários do confinamento. Entre abraços e cumprimentos, uma troca específica chamou atenção do público: a conversa com Maxiane, com quem teve embates marcantes durante o jogo. O encontro rapidamente viralizou nas redes sociais e virou assunto entre fãs do programa.

Antes mesmo de um abraço, Ana Paula relembrou uma provocação criada dentro da casa e disparou, em tom descontraído: Minha coordenadora do resort!. A frase faz referência ao apelido que ela havia dado à rival ao longo da competição, utilizado em diversos momentos de tensão. Apesar do histórico de conflitos, o clima do reencontro foi surpreendentemente leve e até bem-humorado.

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Rivalidade dá lugar ao bom humor no reencontro

A resposta de Maxiane também arrancou reações do público. Demonstrando que soube aproveitar a repercussão do reality, ela respondeu: Seu apelido me rendeu tanto, Ana Paula! Eu fiz tanta publi. Em seguida, trouxe um tom mais afetuoso à conversa: Que Deus te abençoe, Que Xangô te cubra com a bênção dele. Por fim, completou com bom humor: Você é muito fo*! Não vem brigar comigo, não, hein! Parabéns*. A troca evidenciou que, fora da casa, a rivalidade pode dar espaço a uma convivência mais leve.

A cena reforça como as relações dentro do reality são intensas, mas nem sempre permanentes. Com a vitória consolidada e o fim do jogo, Ana Paula Renault segue como protagonista também fora da casa, enquanto momentos como esse mostram que até antigos conflitos podem se transformar em histórias curiosas e até lucrativas depois que as câmeras se desligam.