



A influenciadora Rosana Ferreira, conhecida por ter vencido a primeira edição do Miss Bumbum Brasil, afirmou que passou a usar roupas de compressão em situações específicas após perceber que era extremamente julgada apenas pelo tamanho do bumbum.

A modelo contou que começou a adotar o hábito em momentos do cotidiano, como ao buscar o filho na escola, quando percebeu um desconforto no ambiente. Eu senti que aquilo chamava muita atenção, principalmente em lugares mais comuns, e comecei a evitar esse tipo de exposição para não criar situações com outras mães, relatou.

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Segundo a ex-Miss Bumbum, a decisão acabou se intensificando, conforme percebeu que as curvas influenciavam diretamente na forma como era tratada em diferentes contextos. Em alguns momentos eu via que as pessoas já criavam uma ideia sobre mim só pela aparência, como se eu fosse menos inteligente ou não tivesse conteúdo. Isso foi me incomodando, afirmou.

Rosana Ferreira disse, ainda, que, mesmo após se mudar para Madrid, na Espanha, manteve o cuidado em determinadas situações, principalmente fora do Brasil. Aqui fora existe muito rótulo sobre a mulher brasileira, então dependendo do lugar eu prefiro não chamar esse tipo de atenção. É uma forma de evitar julgamentos, contou.

Rosana afirmou que o uso da peça não mudava sua identidade, mas funcionava como uma estratégia de adaptação. Eu continuo sendo a mesma pessoa, só escolho como quero ser percebida em certos ambientes, disse.

Em reflexão, ela ressaltou que sempre lidou com a exposição de forma direta, inclusive com bom humor. Meu bumbum sempre fez parte da minha história, então eu levo isso com naturalidade. Tanto que brinco que quero ser enterrada de bumbum pra cima, concluiu.

O texto Ex-Miss Bumbum relata uso de roupas de compressão para evitar julgamentos pelo corpo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.