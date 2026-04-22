Junior Lima comenta rumores sobre sexualidade e explica preferência

O cantor Junior Lima voltou a falar abertamente sobre os rumores que o acompanham desde a adolescência a respeito de sua sexualidade. Hoje, aos 42 anos, o artista afirma que o assunto deixou de ser um problema e passou a ter outro significado em sua vida, especialmente após um processo pessoal de amadurecimento.
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Durante participação no programa Alt Tabet, ele destacou que ainda enfrenta comentários preconceituosos, mas encara a situação com mais leveza. "As pessoas ainda são muito preconceituosas com essas coisas. Existe uma galera que tem a cabeça muito fechada ainda para isso e, ao mesmo tempo, cresceu o movimento de desconstrução dos homens", disse. Em tom irônico, completou ao falar sobre críticas recebidas: "A pessoa que quer me atacar de alguma forma, ainda vem por esse lado. Muito adulto".
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O irmão de Sandy e filho de Xororó relembrou que, no passado, lidava de forma diferente com as especulações. "É um assunto que me ofende zero. Quando adolescente, me pegava. Por mais que eu ignorasse e não tratasse desse assunto publicamente, eu cresci em uma fase que ainda existia muito preconceito e eu também tinha um lado mais ‘reaça’ dos anos 90", contou. Ele ainda refletiu sobre sua evolução pessoal: "Com o tempo fui entendendo que se me pegava, eu estava preocupado com isso. Enfim, foi um processo de desconstrução".
Casado desde 2014 com a designer Monica Benini, com quem tem dois filhos, o músico explicou que os boatos diminuíram ao longo dos anos, mas reforçou que isso nunca foi determinante para sua vida. "A partir do momento que eu me casei, isso foi diminuindo cada vez mais e foi tendo cada vez menos importância. Vai mudar o que na minha vida? Hoje em dia, muda zero. Aliás, acho até bom. Prefiro ser confundido com gay, que eu tenho zero preconceito, do que com um machão agro e alfa, que acho zoado", concluiu.
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