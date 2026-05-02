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RIO DE JANEIRO

Shakira declara amor pelo Brasil em Copacabana: "Me apaixonei por vocês"

"Cheguei aqui ao Brasil com 18 anos e me apaixonei por vocês. Agora, olha isso", disse

Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) - (crédito: Show de Shakira em Copacabana)
Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) - (crédito: Show de Shakira em Copacabana)

Após um atraso de mais de uma hora, o show da colombiana Shakira levantou o público na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Já era quase madrugada de domingo quando a artista fez uma pausa nos hits para celebrar o amor pelo Brasil.

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"Cheguei aqui ao Brasil com 18 anos e me apaixonei por vocês. Agora, olha isso", disse.

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"A vida é mágica. É mágico pensar que estamos aqui juntos, milhares de almas unidas para cantar e amar. Isso só seria possível aqui, no Rio", completou.

  • Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by )
    Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by ) Show de Shakira em Copacabana
  • Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Show de Shakira em Copacabana
  • Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Show de Shakira em Copacabana
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    Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Show de Shakira em Copacabana
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    Colombian singer Shakira performs during a free concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 2, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Show de Shakira em Copacabana
  • Show de Shakira em Copacabana
    Show de Shakira em Copacabana Pablo PORCIUNCULA / AFP

Atraso por problema familiar

O show da cantora colombiana Shakira, que está programado para ocorrer na noite deste sábado (2/5) em Copacabana, no Rio de Janeiro, atrasou por conta de uma situação familiar.

De acordo com uma fonte da equipe de realização do evento ao Correio, o pai da cantora teve um mal estar e ela foi informada pouco antes de entrar no palco. A artista pediu um tempo para se recuperar e não subiu no palco no horário programado.

O show da artista estava programado para começar as 21h45. Passava dos 23h e a colombiana ainda não tinha subido ao palco. Durante a transmissão oficial na rede Globo foi informado que o atraso se daria por conta de um "problema pessoal".

Logo após as 23h começaram um show de drones sobre e a praia e o show começou oficialmente às 23h05.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Ronayre Nunes e Renato Souza
postado em 02/05/2026 23:46
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