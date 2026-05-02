Show de Shakira em Copacabana atrasou por conta de problema familiar

O show da cantora colombiana Shakira, que está programado para ocorrer na noite deste sábado (2/5) em Copacabana, no Rio de Janeiro, atrasou por conta de uma situação familiar.
De acordo com uma fonte da equipe de realização do evento ao Correio, o pai da cantora teve um mal estar e ela foi informada pouco antes de entrar no palco. A artista pediu um tempo para se recuperar e não subiu no palco no horário programado.
O show da artista estava programado para começar as 21h45. Passava dos 23h e a colombiana ainda não tinha subido ao palco. Durante a transmissão oficial na rede Globo foi informado que o atraso se daria por conta de um "problema pessoal".
Logo após as 23h começaram um show de drones sobre e a praia e o show começou oficialmente às 23h05.
Renato SouzaRepórter
Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.