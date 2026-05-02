InícioDiversão e Arte
COPACABANA

Show de Shakira em Copacabana atrasou por conta de problema familiar

Cantora recebeu a notícia pouco antes de entrar no palco e pediu um tempo para se recuperar. Show começou oficialmente às 23h05

Pai da cantora teve um mal estar e ela foi informada pouco antes de entrar no palco - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)
Pai da cantora teve um mal estar e ela foi informada pouco antes de entrar no palco - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

O show da cantora colombiana Shakira, que está programado para ocorrer na noite deste sábado (2/5) em Copacabana, no Rio de Janeiro, atrasou por conta de uma situação familiar.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com uma fonte da equipe de realização do evento ao Correio, o pai da cantora teve um mal estar e ela foi informada pouco antes de entrar no palco. A artista pediu um tempo para se recuperar e não subiu no palco no horário programado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O show da artista estava programado para começar as 21h45. Passava dos 23h e a colombiana ainda não tinha subido ao palco. Durante a transmissão oficial na rede Globo foi informado que o atraso se daria por conta de um "problema pessoal".

Logo após as 23h começaram um show de drones sobre e a praia e o show começou oficialmente às 23h05.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Renato Souza e Ronayre Nunes
postado em 02/05/2026 22:59 / atualizado em 02/05/2026 23:16
SIGA
x