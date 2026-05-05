Tata Werneck faz homenagem impactante nos 5 anos de morte de Paulo Gustavo - (crédito: Reprodução/ Instagram @tatawerneck)

Tata Werneck, nesta segunda-feira (4/5), compartilhou uma galeria de fotos com o humorista Paulo Gustavo, que morreu há cinco anos em decorrência da Covid-19.

"5 anos, meu amigo. 5 anos já. Parece que foi ontem. Ainda me lembro de você quase todos os dias. Só quero que esteja bem", escreveu a atriz.

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Nos comentários, os internautas também demonstraram saudade do humorista. "Eterno, sempre eterno. Lembrar do Paulo é lembrar do que vale a pena", "Ele faz tanta falta", "Ele está bem. Eu creio. Abençoado e protegendo seus amores", Quanta saudade", foram alguns comentários.

Por falar em Tata Werneck, em breve, a atriz vai aparecer na nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, substituta de Três Graças. Ela será a desequilibrada Brigitte Brandão, uma das filhas de Pilar (Isabel Texeira), a vilã da trama.