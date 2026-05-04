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Met Gala começou! Veja os looks na escada branca

Neste ano, o tema será "Fashion Is Art" (Moda é Arte). Confira algumas das celebridades que desfilam na escada mais fotografada de Nova York

Emma Chamberlain no Met Gala - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)
Emma Chamberlain no Met Gala - (crédito: ANGELA WEISS / AFP)

Nesta segunda-feira (4/5), o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, recebe o Met Gala, consolidado como o maior e mais aguardado evento global de moda, cultura e entretenimento. Oficialmente, a festa começa as 19h (horário de Brasília), mas desde o começo da tarde, as celebridades já começaram a chegar. Confira na galeria abaixo algumas das celebridades que desfilam na escada mais fotografada de Nova York.

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Neste ano, o tema será "Fashion Is Art" (Moda é Arte). Para além do espetáculo visual, a noite possui caráter beneficente, com toda a arrecadação destinada ao departamento de moda do museu. Em 2025, o evento levantou cerca de US$ 31 milhões, reafirmando a importância da moda como patrimônio cultural e objeto de estudo acadêmico.

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  • La La Anthony no Met Gala
    La La Anthony no Met Gala ANGELA WEISS / AFP
  • Naomi Elizee no Met Gala
    Naomi Elizee no Met Gala ANGELA WEISS / AFP
  • Emma Chamberlain no Met Gala
    Emma Chamberlain no Met Gala ANGELA WEISS / AFP

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 04/05/2026 18:07
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