Met Gala começou! Veja os looks na escada branca

Nesta segunda-feira (4/5), o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, recebe o Met Gala, consolidado como o maior e mais aguardado evento global de moda, cultura e entretenimento. Oficialmente, a festa começa as 19h (horário de Brasília), mas desde o começo da tarde, as celebridades já começaram a chegar. Confira na galeria abaixo algumas das celebridades que desfilam na escada mais fotografada de Nova York.

Neste ano, o tema será "Fashion Is Art" (Moda é Arte). Para além do espetáculo visual, a noite possui caráter beneficente, com toda a arrecadação destinada ao departamento de moda do museu. Em 2025, o evento levantou cerca de US$ 31 milhões, reafirmando a importância da moda como patrimônio cultural e objeto de estudo acadêmico.



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