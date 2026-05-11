Big Brother Brasil seguirá na Globo por mais quatro anos





A Globo confirma a renovação do contrato de licenciamento do Big Brother Brasil, garantindo a produção do reality até 2030. O acordo anterior era válido até 2027, e agora a parceria foi ampliada por mais quatro temporadas.

As negociações envolveram a Endemol Shine e a Banijay Rights, responsáveis pela distribuição mundial do formato. Esse processo ocorre a cada três anos e, cumpridos os requisitos, a renovação costuma ser praticamente automática.

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A emissora e os licenciadores estão satisfeitos com a parceria: além do pagamento pelos direitos, há participação nos lucros do programa, que segue sob a apresentação de Tadeu Schmidt. Ele deve continuar no comando em 2027, já que é bem avaliado internamente e pelos anunciantes.

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A última renovação havia sido feita em 2024, quando Boninho ainda liderava a área de realities da Globo. Após sua saída, o gênero passou a ser comandado por Rodrigo Dourado, profissional ligado ao BBB desde a segunda edição.

O formato segue como um dos maiores sucessos da emissora. O BBB 26 alcançou cerca de 115 milhões de pessoas, registrando 17 pontos de média na Grande São Paulo e 18 pontos no PNT, números considerados expressivos para os padrões atuais da TV aberta.

Além da audiência, o programa gera receita fora da tela: participantes se tornam influenciadores e são agenciados pela própria Globo. A campeã da edição mais recente, Ana Paula Renault, ainda negocia a renovação de seu vínculo com a emissora.