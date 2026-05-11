Naira Ávila, mãe do ator, por sua vez, abriu o coração sobre o assunto - (crédito: Reprodução/Instagram)





João Guilherme recentemente causou repercussão ao expressar o desejo de se aproximar do pai, Leonardo. Naira Ávila, mãe do ator, por sua vez, abriu o coração sobre o assunto.

Em entrevista à revista Quem, a empresária comentou sobre essa vontade do filho, e admite admirar a maturidade dele ao falar sobre o assunto publicamente. "Eu acho que o João Guilherme sempre foi uma criança bem organizada internamente e é um adulto que tem uma maturidade de sentimento, de emoção, muito boa", iniciou.

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"Saber aquilo que te faz falta, aquilo que você deseja, ajuda em todos os processos da vida", disse a mãe de João Guilherme. Naira, por sua vez, ainda destacou que o primogênito está vivendo uma fase madura, e que, se esse é o desejo do filho, possui todo o apoio dela.

"Eu acho que ele está nessa fase mais madura, ainda em busca do que deseja, só fortalece, só faz bem e só faz ele crescer ainda mais", concluiu Naira Ávila.

O texto Mãe de João Guilherme opina sobre desejo do ator de se aproximar de Leonardo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.