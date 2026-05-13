Carol começou sua jornada no SporTV em 2004 e três anos depois, já estava na TV aberta - (crédito: Observatorio da TV)





A jornalista Carol Barcellos, que marcou presença na Globo por quase duas décadas, é a nova contratada do SBT para reforçar a cobertura da Copa do Mundo 2026. Ela será a âncora do programa diário Balanço da Copa, exibido em horário nobre, ao lado de Wallace Mendonça, o Neguerê, da N Sports canal que tem Galvão Bueno como sócio e parceiro do SBT na transmissão do torneio.

Carol Barcellos iniciou sua carreira no SporTV em 2004 e, em 2007, passou a cobrir o dia a dia dos clubes cariocas na TV aberta. Na Globo, esteve em três Olimpíadas (2016, 2021 e 2024) e três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022). Também comandou programas como Planeta Extremo, Globo Esporte e Esporte Espetacular, além de ser o rosto do bloco de esportes do Bom Dia Brasil até sua saída em 2024.

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Na cobertura da Copa pelo SBT, Tiago Leifert narrará 22 dos 32 jogos transmitidos pela emissora, enquanto Galvão Bueno ficará responsável por 10 partidas, incluindo a abertura, a final e os principais confrontos da seleção brasileira. Caso o Brasil seja eliminado antes da decisão, Galvão herdará outros jogos de destaque.

O texto Carol Barcellos é o novo nome do SBT para a Copa do Mundo foi publicado primeiro no Observatório da TV.