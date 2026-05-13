Ausência de Galvão Bueno marca coletiva da Copa no SBT

A coletiva também marcou o anúncio da contratação de Carol Barcellos - (crédito: Observatorio da TV)





O narrador Galvão Bueno não participou da coletiva de imprensa realizada pelo SBT nesta terça-feira (12/5) para apresentar as novidades da cobertura da Copa do Mundo 2026. Em vídeo exibido no evento, ele explicou que sofreu uma pinçada na lombar, problema na coluna que travou uma das pernas, e preferiu não aparecer mancando em público.

Bem-humorado, Galvão Bueno brincou dizendo que não havia sido liberado pelo departamento médico da emissora e destacou a qualidade da equipe formada para o Mundial, que reúne comentaristas, repórteres e apresentadores experientes.

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A coletiva também marcou o anúncio da contratação de Carol Barcellos, que comandará o programa Balanço da Copa ao lado de Neguerê, em horário nobre. A jornalista, com mais de 20 anos de carreira, já passou por Globo, CazéTV e Times Brasil/CNBC, e agora se junta a nomes como Tiago Leifert, Alexandre Pato, Mauro Beting, Mauro Naves e Nadine Basttos na cobertura do torneio.

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