Filha de Fátima Bernardes revela divergências com a mãe em estreia como apresentadora - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Beatriz Bonemer enfrenta um novo desafio na vida profissional, ao dividir a apresentação do videocast Cá Entre Nós, no YouTube, em parceria com a mãe, Fátima Bernardes.

Em entrevista a portal Gshow, a herdeira detalhou como surgiu a ideia de colocar o projeto em prática. "Partiu da própria agência onde eu trabalho como designer e que também administra as redes da minha mãe. Para mim foi tudo muito novo, mas logo que a proposta apareceu eu já aceitei e mergulhei de cabeça nessa nova aventura", disse.

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Apesar do forte vínculo familiar e da convivência, Beatriz Bonemer afirmou que as opiniões podem ser parecidas ou não, dependendo do tema abordado nas entrevistas. "Em questões de maternidade e relacionamento, acabamos divergindo, mas temos também ideias e valores parecidos (até porque ela me criou dessa forma). Está sendo divertida essa troca", declarou.

Para a filha de Fátima Bernardes, dividir o trabalho com a mãe também está sendo marcante. "Foi uma experiência nova e muito diferente. Tivemos conversas sobre temas que talvez nunca falaríamos se não estivéssemos juntas nesse projeto, e isso acaba nos aproximando. Estou aprendendo bastante com ela e me orgulho cada vez mais da mulher e profissional que ela é", pontuou.

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