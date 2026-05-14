Shakira, Madonna e BTS farão show inédito na final da Copa do Mundo 2026

Shakira, Madonna e BTS foram confirmados como as atrações principais do primeiro show de intervalo na final da Copa do Mundo, em 19 de julho, no MetLife Stadium. - (crédito: Reprodução/Redessociais)

Shakira, Madonna e BTS serão as atrações principais do primeiro show de intervalo da final da Copa do Mundo 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O encerramento do jogo decisivo está programado para 19 de julho.

A iniciativa faz parte do FIFA Global Citizen Education Fund, que busca arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. Ao longo do torneio, US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da 2026 FIFA World Cup será destinado ao fundo.

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O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (14/5) pelas redes sociais do Coldplay, inclusive o vocalista da banda e produtor da Global Citizen, Chris Martin, está na organização do show.

A divulgação das três atrações gerou repercussão entre os usuários da internet, “Cara, de verdade, essa Copa tá juntando só os maiores artistas do mundo. Tem tudo pra ser um dos shows mais legais já vistos”, comentou um internauta.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca