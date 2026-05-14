InícioDiversão e Arte
ESTADOS UNIDOS

Shakira, Madonna e BTS farão show inédito na final da Copa do Mundo 2026

Sob curadoria de Chris Martin, a iniciativa da Global Citizen visa arrecadar US$ 100 milhões para um fundo de educação e esporte

Shakira, Madonna e BTS foram confirmados como as atrações principais do primeiro show de intervalo na final da Copa do Mundo, em 19 de julho, no MetLife Stadium. - (crédito: Reprodução/Redessociais)
Shakira, Madonna e BTS foram confirmados como as atrações principais do primeiro show de intervalo na final da Copa do Mundo, em 19 de julho, no MetLife Stadium. - (crédito: Reprodução/Redessociais)

Shakira, Madonna e BTS serão as atrações principais do primeiro show de intervalo da final da Copa do Mundo 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O encerramento do jogo decisivo está programado para 19 de julho.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A iniciativa faz parte do FIFA Global Citizen Education Fund, que busca arrecadar US$ 100 milhões para ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. Ao longo do torneio, US$ 1 de cada ingresso vendido para os jogos da 2026 FIFA World Cup será destinado ao fundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (14/5) pelas redes sociais do Coldplay, inclusive o vocalista da banda e produtor da Global Citizen, Chris Martin, está na organização do show. 

A divulgação das três atrações gerou repercussão entre os usuários da internet, “Cara, de verdade, essa Copa tá juntando só os maiores artistas do mundo. Tem tudo pra ser um dos shows mais legais já vistos”, comentou um internauta.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 14/05/2026 15:24 / atualizado em 14/05/2026 15:24
SIGA
x