Grazi Massafera expõe conflitos com Cauã Reymond por causa da filha: "A gente se desentende" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Grazi Massafera abriu o jogo sobre como funciona a dinâmica de criação e cuidados da sua filha, Sofia, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond.

"A gente se desentende"

Em entrevista ao jornal O Globo, a intérprete de Arminda, da novela Três Graças, da Globo, destacou a relação de presença do pai de sua herdeira no cotidiano dela. "Ele é muito presente na vida da Sofia. Às vezes a gente se desentende porque os dois querem estar com ela. Quando estamos numa discussão mais acalorada, alguém tem que parar e falar: Peraí, excesso de amor. Vamos organizar aqui. Somos doidos por ela", declarou.

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Grazi Massafera ainda explicou como busca blindar a filha da exposição e das críticas que recebe nas redes sociais, ainda que adolescente. "Revisitei esses lugares para ver o que seria legal trazer para a Sofia. Já falaram: ‘A menina sem testa.’ É um absurdo, não só com a minha filha, mas com todos os adolescentes. Ela riu. Eu digo: ‘Não tem testa, mas tem um cabelo maravilhoso.’ A gente brinca", disse.

"As pessoas olham e dizem se é parecida comigo ou com o pai. Aqui em casa não é nem um nem outro, é ela. Uma virada de chave foi quando passou a fazer aula de canto. Isso trouxe um diferencial, um brilho. Achar algo singular é importante. Eu enalteci isso. Ela ama show, é uma geminiana nata", derreteu-se a artista.

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