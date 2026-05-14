Programa de musicalização de Niterói comemora aniversário com novo álbum

Nesta sexta-feira (15/5), às 19h30, no Theatro Municipal de Niterói, o Programa Aprendiz Musical comemora 25 anos com o álbum Choro Sinfônico. O trabalho reúne a Orquestra Aprendiz Musical e a Orquestra de Sopros Aprendiz Musical em repertório inédito. O lançamento será feito em um concerto com participação dos solistas Cristóvão Bastos e Antonio Rocha.
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Criado em 2001, o Aprendiz Musical promove inclusão social e desenvolvimento integral por meio da música em crianças e jovens. O Programa oferece formação musical nas escolas municipais de ensino fundamental e prática instrumental e canto coral em níveis mais avançados nos polos. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Niterói e contribui para a prevenção da violência por meio da educação e da cultura.
Considerado como o maior programa de musicalização em escolas públicas, o projeto atende cerca de 10 mil alunos. Na Orquestra Aprendiz Musical são 50 integrantes, sob regência do maestro Evandro Rodriguese. Já a Orquestra de Sopros conta com 40 músicos conduzidos por Gabriel Dellatorre. A escolha do choro aproxima diferentes gerações, desde os mestres aos jovens músicos em formação.
Os ingressos para o concerto estão à venda no Sympla e custam R$4 (inteira) e R$2 (meia). O novo álbum estará disponível na mesma data no Spotify.
Serviço
Lançamento do Álbum Choro Sinfônico
Nesta sexta-feira (15/5), às 19h30, no Theatro Municipal de Niterói. Ingressos: R$4 e R$2 (meia), na plataforma Sympla.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco
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