Em clima de comemoração, Gudinaite retorna a Brasília com hits dos anos 70 e 80

Comemorando dois anos, a festa Gudinaite, organizada por Patrícia Parenza e Diego de Godoy, retorna a capital para reviver as grandes canções dos anos 1970 e 1980 no salão A da AABB. Trazendo a alegria da discoteca, o evento iniciou em Porto Alegre para preencher uma demanda reprimida: eventos para um público mais maduro que servisse para relembrar a época da juventude através de muita música.

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“É uma festa para a turma que viveu essa época, mas também para quem nasceu bem depois e curte o melhor que a música já produziu”, conta Diego. “É uma festa que faz bem para as pessoas, é um público que é esquecido,que sente que morreram aos olhos da sociedade, que não tem evento para eles. As pessoas falam que a festa é terapêutica, que saem muito melhor do que entraram”, destaca.



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A festa tem início às 18h e vai até as 23h, momento em que já aposta em músicas mais lentas para os casais e para finalizar a noite. Desde o início, a Gudinaite esgota os ingressos e atualmente, acumula mais de 190 mil seguidores nas redes sociais. É a vez de Brasília curtir os hits de uma época marcada no coração de muitos.



Serviço



GUDINAITE - EDIÇÃO BRASÍLIA



Sábado (16/5), a partir das 18h, no Salão A da AABB (Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, Setor de Clubes Esportivos Sul). Ingressos a partir de R$140 + taxa do Sympla.





