Mergulhos na Criação apresenta trabalhos de artistas do DF no Centro de Dança

O núcleo de formação da Anti Status Quo Companhia de Dança realizará, no domingo (17/5), um compartilhamento público dos processos criativos de 17 artistas do Distrito Federal. Das 15h30 às 18h, serão apresentados os estágios atuais das pesquisas cênicas do grupo de artistas que participa, desde fevereiro, do programa imersivo Mergulhos na Criação — Programa para Criadores em Dança e Artes Performáticas, uma iniciativa da Anti Status Quo com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

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Com previsão de término em julho, a imersão inclui três encontros semanais, mentorias individuais e atividades como o workshop Quando o corpo escuta, com a artista da dança contemporânea Suzannah McCreight, e a residência artística Instalações efêmeras, com a referência nacional da dança brasileira e especialista em improvisação, Dudude Herrmann. A prática do grupo é motivada pelo desenvolvimento de solos e pela pesquisa de linguagem das artes da cena.

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Quem coordena o programa é Luciana Lara, referência de dança contemporânea no DF, diretora e coreógrafa da Anti Status Quo. Junto a ela, Suzannah McCreight,coreógrafa da Green Light Dance Company, trouxe uma perspectiva da criação a partir do corpo. Enquanto Dudude Herrmann, uma das maiores especialistas em improvisação na dança brasileira, ofereceu a residência artística que amplia as noções sobre a improvisação, entendendo-a como produto final e não só como uma ferramenta do processo criativo, investigando a criação e a composição efêmera. Juntas, elas têm proporcionado aos 17 artistas um conteúdo de experiência qualificada, essencial para o amadurecimento da cena de criação brasiliense.

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Luciana Lara afirma que as apresentações e o debate entre artistas e plateia são ações de mediação cultural e formação de novas plateias, pois aproximam o público da linguagem das artes performáticas e da dança contemporânea, além de proporcionar um ambiente de intercâmbio de ideias, impressões, interpretações e conhecimento artístico. “Para os artistas, é uma oportunidade única de testar suas ideias e ter um feedback do público antes de terminar de criar seu trabalho. Isso pode adicionar importantes dimensões sobre suas escolhas, sobre sua performance e, como um termômetro, permite perceber como seu trabalho chega e toca o espectador ", diz a coordenadora.

Serviço

Mergulhos na Criação – Compartilhamento público dos processos criativos

No dia 17 de maio, das 15h30 às 18h, na sala três do Centro de Dança do DF. Entrada gratuita.