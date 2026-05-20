Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (20/5)

Data estelar: Sol ingressa em Gêmeos; Lua cresce Vazia.

O que é pensar bem? Porque pensar, qualquer pessoa pensa, mas pensar bem não é algo que seja um dom inato, é um talento que se aprende através de treino constante, evitando a inércia que nos faz experimentar a mente como se ela pensasse sozinha e nós fôssemos meras testemunhas do pensar.

Pensar bem é tomar as rédeas da mente, que é um órgão sensório muito sofisticado, o sexto sentido que, não apenas recebe informações através dos outros cinco sentidos físicos, mas também percebe o que provém do mundo invisível da alma.

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Pensar bem, por isso, só é possível aceitando a realidade da alma, o ser interior invisível capaz de tomar as rédeas da mente e a conduzir com destreza e imparcialidade durante a existência, experimentando com consciência lúcida que somos sensíveis e sencientes ao mesmo tempo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

São tantas considerações que sua alma precisa fazer, que corre o risco de ficar tão congestionada que não consiga pensar direito, justo num momento em que o que mais precisa é de clareza mental. A tormenta passa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada faça de forma precipitada, resista à tentação de achar que deva pisar no acelerador, porque mantendo um ritmo estável, mesmo que lento, você chegará mais longe e em segurança. Evite competir, não é necessário.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tome as iniciativas que achar relevantes e necessárias, porque ficar esperando por algum momento melhor talvez leve você a perder a onda, senão definitivamente, ao menos provocando atrasos desnecessários. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar da demanda que as pessoas fazem de sua presença, evite se desgastar aceitando convites que, sabidamente, não lhe brindariam com nada positivo. Poupe seu fôlego, este é um momento que requer interiorização.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A reorganização dos relacionamentos que constituem sua esfera profissional é a questão mais importante dos próximos tempos e, tenha certeza, as circunstâncias ajudarão você nesse sentido. É hora de arrumar tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que você não se sinta na crista da onda, procure atuar como se você fosse a pessoa mais importante do planeta, e que todos seus planos estão dando certo. Fingir até tudo se tornar real também é uma estratégia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Importante mesmo é você ampliar seu entendimento, procurando ser o mais imparcial possível nos julgamentos que faça sobre a realidade e sobre as pessoas com que precisa lidar nesta parte do caminho. Amplitude de entendimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A teimosia pode ser positiva em alguns momentos, porque, afinal, é a água mole na pedra dura, que tanto bate até que fura. Porém, no mundo humano as coisas são um pouco mais complicadas. Leve isso em consideração.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Distinguir as pessoas favoráveis das adversárias é um exercício importante, porque não é tão evidente assim a diferença. Pessoas ruins se mostram simpáticas enquanto as pessoas boas parecem distantes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo que de bom e de melhor sua alma pretende depende do estabelecimento de uma rotina produtiva, pois, de pouco em pouco se trilha um grande caminho. Grandes mudanças começam com retoques nos hábitos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A boa vida é um pouco resultado do que nos acontece, porém, na sua maior parte resulta daquilo que fazemos com o que acontece. Sua alegria não há de ser dependente das circunstâncias, mas de sua própria vontade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quanto antes você aceitar que suas melhores perspectivas dependem de você se organizar de uma maneira diferente da habitual, mais rapidamente também você começará a desfrutar das delícias de um novo destino.