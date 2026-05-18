Sérgio Malheiros explica motivo de nunca ter se casado com Sophia Abrahão

O casal de atores, que estão juntos há cerca de 11 anos, mantém uma união de forma discreta - (crédito: Reprodução/Instagram)





Sérgio Malheiros abriu o coração sobre o relacionamento com Sophia Abrahão. O casal de atores, que estão juntos há cerca de 11 anos, mantém uma união de forma discreta, e que apesar da longevidade, se renova constantemente.

Em entrevista ao jornal O Globo, o galã destacou que os dois vivem uma vida de quem casou oficialmente. "Não somos casados no papel, mas nossa vida funciona em total sintonia como se fôssemos. Queríamos até, mas fomos "empurrando com a barriga", explicou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O tempo passou, a gente esqueceu e foi deixando para depois. Em algum momento, até pensamos em uma data redonda, mas a verdade é que não achamos isso tão vital para a nossa felicidade", destacou Sérgio Malheiros. O ator afirmou que, caso aconteça o casório oficial, não será nada grandioso.

"Pretendemos oficializar em algum momento, até por uma organização burocrática que a vida exige, mas, se acontecer, não deve ter festa. Provavelmente, será apenas uma socialização pequena, algo bem íntimo. O que importa para nós é a comunidade e a parceria que construímos, e isso independe de cerimônia", disse o artista.

O texto Sérgio Malheiros explica motivo de nunca ter se casado oficialmente com Sophia Abrahão foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.