Luciana Gimenez revela dificuldade com atividade doméstica: "Medo"

Luciana Gimenez chamou atenção ao ter feito uma revelação inusitada do seu cotidiano: a apresentadora contou que até hoje enfrenta dificuldades em utilizar um ferro de passar a vapor.

Durante um episódio do quadro digital Gimenez Pela Primeira Vez, a ex-contratada da RedeTV! realizou a tarefa de passar uma camisa de linho branco. No início do vídeo, ela surge atrás de uma tábua de passar instalada em uma sala com quadros indígenas ao fundo.

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Durante a execução da tarefa, Luciana relatou dificuldade com o equipamento e manifestou receio em relação ao uso do ferro de passar. Como é que Nossa! Isso se queimar minha blusa? Eu não quero queimar. Calma. Gente, que medo de queimar isso. Calma", disse.

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No decorrer da gravação, Luciana tenta utilizar borrifador e ferro de passar enquanto comenta sua relação com tarefas domésticas e lembra experiências anteriores. Em minha defesa, eu já passei roupa. Só que o que que acontece? O povo falou para eu passar uma camisa de linho direito. Passar, todo mundo passa, né? Claro que eu já aprendi a passar uma camiseta, tal, explicou.

Em outro momento, a apresentadora ressaltou a rotina em diferentes países e comenta diferenças culturais relacionadas à roupa. Nos Estados Unidos ninguém passa nada, morei sozinha lá, você faz assim e vai, mas tá tudo certo. Linho não é para usar amassado mesmo? Ah, não precisa passar. Tá bom, vai, declarou.

O texto Luciana Gimenez revela dificuldade inusitada com atividade doméstica: Que medo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.