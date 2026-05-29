Amaury Lorenzo está nos preparativos para o seu retorno às telinhas, pouco tempo após ter integrar o elenco da novela Três Graças, e viverá um dos protagonistas de Por Você, próxima trama das sete da Globo.

Na história, ele viverá Lucas, um professor envolvido num triângulo amoroso com Bela (Sheron Menezzes) e Gabriel (Thiago Lacerda). Em entrevista ao jornal Extra, o ator descreveu a gratidão por emendar novos trabalhos nas telinhas, fruto conquistado do seu sucesso alcançado em Terra e Paixão (2023), como Ramiro.

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Amaury Lorenzo entregou que o motorista de ônibus da trama de Aguinaldo Silva inicialmente faria apenas uma participação até o 15º capítulo, mas foi fixado no elenco diante do sucesso, o que fortaleceu, também, sua estabilidade financeira.

"As pessoas perguntavam: Cadê o Amaury na novela?. Mas o que o público não dimensiona é que esse personagem me trouxe estabilidade financeira", contou ele. "Consegui comprar a casa própria dos meus pais, em Niterói, fazendo esse trabalho", afirmou Lorenzo.

O texto Amaury Lorenzo revela sobre vida financeira após emendar trabalhos na TV foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.