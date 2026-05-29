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Amaury Lorenzo revela sobre vida financeira após emendar trabalhos

Ator será um dos protagonistas de Por Você, nova novela das sete da Globo

Amaury Lorenzo revela sobre vida financeira após emendar trabalhos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Amaury Lorenzo revela sobre vida financeira após emendar trabalhos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Amaury Lorenzo está nos preparativos para o seu retorno às telinhas, pouco tempo após ter integrar o elenco da novela Três Graças, e viverá um dos protagonistas de Por Você, próxima trama das sete da Globo.

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Na história, ele viverá Lucas, um professor envolvido num triângulo amoroso com Bela (Sheron Menezzes) e Gabriel (Thiago Lacerda). Em entrevista ao jornal Extra, o ator descreveu a gratidão por emendar novos trabalhos nas telinhas, fruto conquistado do seu sucesso alcançado em Terra e Paixão (2023), como Ramiro.

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Amaury Lorenzo entregou que o motorista de ônibus da trama de Aguinaldo Silva inicialmente faria apenas uma participação até o 15º capítulo, mas foi fixado no elenco diante do sucesso, o que fortaleceu, também, sua estabilidade financeira.

"As pessoas perguntavam: Cadê o Amaury na novela?. Mas o que o público não dimensiona é que esse personagem me trouxe estabilidade financeira", contou ele. "Consegui comprar a casa própria dos meus pais, em Niterói, fazendo esse trabalho", afirmou Lorenzo.

O texto Amaury Lorenzo revela sobre vida financeira após emendar trabalhos na TV foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 29/05/2026 15:54 / atualizado em 29/05/2026 15:55
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