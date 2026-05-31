Virginia Fonseca sacode redes sociais com selfie explosiva





Virginia Fonseca, no sábado (30), postou uma selfie no story em um passeio de veraneio por Mangaratiba, Rio de Janeiro. De biquíni branco, a nova global exibiu a barriga negativa e algumas tatuagens no corpo. O local foi escolhido para celebrar o aniversário de 5 anos de sua filha, Maria Alice.

Recentemente, a apresentadora foi questionada sobre o quadro que vai apresentar no Domingão com Huck, durante a Copa do Mundo. Virginia confessou que está recebendo muito apoio do apresentador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Virginia Fonseca se torna a 2ª mulher brasileira mais seguida no Instagram

LEIA AGORA: Gracyanne Barbosa admite fracasso com caneta emagrecedora

Eu acredito que eu saí do SBT pelo momento. E uma coisa do Luciano é que vai ser a Copa, então é algo de dois, três meses. Eu já iria estar na Copa, então achei que casou muito bem. Foi uma conexão maravilhosa. E eu amo o Luciano, disse à Quem.

Eu acredito que vai ser diversão e entretenimento. Eu vou viver, prometeu a loira. Vários jornalistas na web se manifestaram contra a decisão da Globo em investir em Virginia na cobertura da Copa do Mundo. Porém, teve quem a defendesse como a jornalista Glenda Kozlowski, na Band.

Leia também: Ana Hickmann revela primeiro presente que ganhou de Edu Guedes

Virginia Fonseca. Foto: Reprodução/ Instagram

Observatório dos Famosos.