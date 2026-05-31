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Virginia Fonseca sacode redes sociais com selfie explosiva

 A apresentadora exibiu o corpo escultural em seu perfil nas redes sociais

Virginia Fonseca sacode redes sociais com selfie explosiva - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Virginia Fonseca sacode redes sociais com selfie explosiva - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Virginia Fonseca, no sábado (30), postou uma selfie no story em um passeio de veraneio por Mangaratiba, Rio de Janeiro. De biquíni branco, a nova global exibiu a barriga negativa e algumas tatuagens no corpo. O local foi escolhido para celebrar o aniversário de 5 anos de sua filha, Maria Alice.

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Recentemente, a apresentadora foi questionada sobre o quadro que vai apresentar no Domingão com Huck, durante a Copa do Mundo. Virginia confessou que está recebendo muito apoio do apresentador.

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Eu acredito que eu saí do SBT pelo momento. E uma coisa do Luciano é que vai ser a Copa, então é algo de dois, três meses. Eu já iria estar na Copa, então achei que casou muito bem. Foi uma conexão maravilhosa. E eu amo o Luciano, disse à Quem.

Eu acredito que vai ser diversão e entretenimento. Eu vou viver, prometeu a loira. Vários jornalistas na web se manifestaram contra a decisão da Globo em investir em Virginia na cobertura da Copa do Mundo. Porém, teve quem a defendesse como a jornalista Glenda Kozlowski, na Band.

Virginia Fonseca. Foto: Reprodução/ Instagram
Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 31/05/2026 17:54 / atualizado em 31/05/2026 17:54
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