Virginia Fonseca se torna a 2ª mulher brasileira mais seguida no Instagram

Com salto de três milhões de seguidores após término com Vini Jr., Virginia Fonseca alcança 56 milhões na rede - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Virginia Fonseca acaba de alcançar um novo marco nas redes sociais. A influenciadora ultrapassou Tatá Werneck no número de seguidores no Instagram e se tornou a segunda mulher brasileira mais seguida da plataforma.

O crescimento aconteceu nos últimos dias, período em que Virginia registrou um salto expressivo de novos seguidores após o término do relacionamento com Vini Jr. ganhar repercussão nas redes sociais e na imprensa de entretenimento. Segundo plataformas de monitoramento de redes sociais, Virginia ganhou cerca de três milhões de seguidores depois do rompimento com o jogador.

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Atualmente, Virginia soma cerca de 56 milhões de seguidores, enquanto Tatá aparece com aproximadamente 54 milhões. À frente das duas permanece apenas a cantora Anitta, que segue como a mulher brasileira mais seguida no Instagram, com mais de 61 milhões.

Ranking dos mais seguidos

Entre os brasileiros mais seguidos do Instagram, o topo segue dominado por nomes do esporte e da música. Neymar lidera com ampla vantagem, somando mais de 230 milhões de seguidores.

No cenário internacional, a mulher mais seguida do Instagram é Selena Gomez, enquanto o perfil mais seguido do mundo pertence ao jogador português Cristiano Ronaldo.